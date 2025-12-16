Après-midi dansant Casino Circus Carnac
Après-midi dansant Casino Circus Carnac dimanche 18 janvier 2026.
Après-midi dansant
Casino Circus 41 Avenue des Salines Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 15:00:00
fin : 2026-01-18 19:00:00
Date(s) :
2026-01-18
À 15h Venez danser
L’ association Art et Culture propose un après midi dansant au Casino Circus animé par Nicole BECK, diplômée de l’Institut Formation Danses de société , Venez partager son dynamisme, son énergie et son enthousiasme dans une ambiance conviviale.. Réservation conseillée. Billetterie ouverte dès 14h30. .
Casino Circus 41 Avenue des Salines Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 62 63 18 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Après-midi dansant
L’événement Après-midi dansant Carnac a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon