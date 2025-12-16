Après-midi dansant Casino Circus Carnac

Après-midi dansant

Casino Circus 41 Avenue des Salines Carnac Morbihan

Début : 2026-01-18 15:00:00

fin : 2026-01-18 19:00:00

2026-01-18

À 15h Venez danser

L’ association Art et Culture propose un après midi dansant au Casino Circus animé par Nicole BECK, diplômée de l’Institut Formation Danses de société , Venez partager son dynamisme, son énergie et son enthousiasme dans une ambiance conviviale.. Réservation conseillée. Billetterie ouverte dès 14h30. .

Casino Circus 41 Avenue des Salines Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 62 63 18 96

