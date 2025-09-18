Après-midi dansant Compiègne
Après-midi dansant Compiègne jeudi 18 septembre 2025.
Après-midi dansant
112 Rue Saint-Joseph Compiègne Oise
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18 14:30:00
fin : 2025-09-18 19:00:00
Date(s) :
2025-09-18
Organisé par les associations On aime danser et Les danseurs Compiégnois.
Animé par Benoît Przybyla. .
112 Rue Saint-Joseph Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 6 81 95 90 49 danseurs.compiegnois@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Après-midi dansant Compiègne a été mis à jour le 2025-08-27 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme