Après-midi dansant Compiègne
Après-midi dansant Compiègne jeudi 8 janvier 2026.
Après-midi dansant
112 Rue Saint-Joseph Compiègne Oise
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-08 14:30:00
fin : 2026-01-08 19:00:00
Date(s) :
2026-01-08
Organisé par les associations On aime danser et Les danseurs Compiégnois.
Animé par Guillaume Pruvost.
Organisé par les associations On aime danser et Les danseurs Compiégnois.
Animé par Guillaume Pruvost. .
112 Rue Saint-Joseph Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 6 81 95 90 49 danseurs.compiegnois@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the associations On aime danser and Les danseurs Compiégnois.
Hosted by Guillaume Pruvost.
L’événement Après-midi dansant Compiègne a été mis à jour le 2025-08-27 par Compiègne Pierrefonds Tourisme