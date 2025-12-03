Après-midi dansant de Noël COSEC Dinard

Après-midi dansant de Noël

COSEC 15 Rue Gouyon-Matignon Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-03 18:00:00

Date(s) :

2025-12-03

Après-midi dansant de Noël avec Emmanuel Rolland (animation musicale avec orchestre).

Organisé par le CCAS de Dinard, sur inscription au 02 99 46 50 99. .

COSEC 15 Rue Gouyon-Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Après-midi dansant de Noël Dinard a été mis à jour le 2025-11-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme