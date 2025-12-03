Après-midi dansant de Noël COSEC Dinard
Après-midi dansant de Noël
COSEC 15 Rue Gouyon-Matignon Dinard Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-03 14:00:00
fin : 2025-12-03 18:00:00
2025-12-03
Après-midi dansant de Noël avec Emmanuel Rolland (animation musicale avec orchestre).
Organisé par le CCAS de Dinard, sur inscription au 02 99 46 50 99. .
COSEC 15 Rue Gouyon-Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99
