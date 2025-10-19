Après-midi dansant Discothèque Le Club Discothèque Le Club Saint-Vigor-le-Grand

Discothèque Le Club 3 Zone Artisanale de L’Abbaye Saint-Vigor-le-Grand Calvados

Début : 2025-11-16 14:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-11-16 2025-12-21 2026-01-18

La discothèque Le Club est ouverte TOUS LES SAMEDIS de 22h00 à 06h00

La discothèque Le Club propose également des après-midi dansants, tous les 3e dimanches de chaque mois.

– Dimanche 19 octobre 2025 14h00 18h00

– Dimanche 16 novembre 2025 14h00 18h00

– Dimanche 21 décembre 2025 14h00 18h00

– Dimanche 18 janvier 2026 14h00 18h00

– Dimanche 15 février 2026 14h00 -18h00

Notre DJ Jo Graindorge, excellent animateur et super DJ, animera vos dimanches après-midi sur des musiques des années 70, 80, 90 et 2000, à la discothèque Le Club , située au 3 zone artisanale de L’Abbaye, Saint-Vigor-le-Grand 14400.

Ces après-midi vont permettre aux Bayeusains et Bessinois, aux touristes, aux couples, aux personnes seules et célibataires d’écouter de la bonne musique, de se divertir et de danser sur les tubes des années 70, 80, 90 et 2000, dans une ambiance détendue et chaleureuse de 14h00 à 18h00.

Les dimanches après-midi, l’entrée est fixée au prix de 10 euros par personne avec une consommation comprise (bière, bulles ou soft). .

Discothèque Le Club 3 Zone Artisanale de L’Abbaye Saint-Vigor-le-Grand 14400 Calvados Normandie +33 7 89 55 59 08 leclub.gtacontact@gmail.com

English :

Our DJ Jo Graindorge , excellent entertainer and super DJ, will liven up your Sunday afternoons with music from the 70s, 80s, 90s and 2000s, at the disco Le Club . 10 euros per person with one drink included (beer, bubbles or soft drinks).

German :

Unser DJ Jo Graindorge , ein ausgezeichneter Entertainer und Super-DJ, wird Ihre Sonntagnachmittage mit Musik aus den 70er, 80er, 90er und 2000er Jahren in der Diskothek Le Club untermalen. 10 Euro pro Person mit einem Getränk inklusive (Bier, Bubbles oder Softdrink).

Italiano :

Il nostro DJ Jo Graindorge , eccellente padrone di casa e super DJ, vi intratterrà la domenica pomeriggio con musica degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000, presso la discoteca Le Club . 10 euro a persona con una bevanda inclusa (birra, bollicine o bibite).

Espanol :

Nuestro DJ Jo Graindorge , excelente anfitrión y super DJ, le amenizará los domingos por la tarde con música de los años 70, 80, 90 y 2000, en la discoteca Le Club . 10 euros por persona con bebida incluida (cerveza, burbujas o refrescos).

