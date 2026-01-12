Après-midi dansant Guéret
Après-midi dansant Guéret dimanche 1 février 2026.
Après-midi dansant
Salle de la Providence Guéret Creuse
Le conseil de quartier de Champegaud vous propose un après-midi dansant animé par Banban.
Esprit Guinguette.
Sur place vente de boissons. .
Salle de la Providence Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine quartier_champegaud@ville-gueret.fr
