après-midi dansant intergénérationnel salle du restaurant Cordemais

après-midi dansant intergénérationnel salle du restaurant Cordemais vendredi 24 octobre 2025.

après-midi dansant intergénérationnel

salle du restaurant 35 Rue des Sports Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 14:30:00

fin : 2025-10-24 16:30:00

Date(s) :

2025-10-24

Animé par la LNA DANSE, après-midi dansant intergénérationnel. les 60 ans et plus sont invité à venir avec les enfants de leur entourage pour danser!!!

Venez avec vos petits-enfants, neveux, nièces…!

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS .

salle du restaurant 35 Rue des Sports Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 80 75 responsableccas@cordemais.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement après-midi dansant intergénérationnel Cordemais a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay