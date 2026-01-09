Après-midi dansant La Guinguette à Hector Lacquy
Après-midi dansant La Guinguette à Hector Lacquy vendredi 30 janvier 2026.
Après-midi dansant
La Guinguette à Hector 1725 Route de Pillelardit Lacquy Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
On se pomponne et on file à la Guinguette à Hector pour une après-midi à se déhancher sur la piste dans une ambiance festive.
La Guinguette à Hector 1725 Route de Pillelardit Lacquy 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 57 96 33
English : Après-midi dansant
Let’s get all dolled up and head to the Guinguette à Hector for an afternoon of swaying on the dance floor in a festive atmosphere.
L’événement Après-midi dansant Lacquy a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Landes d’Armagnac