Après-midi dansant Salle des fêtes Laiz

Laiz

Après-midi dansant

Salle des fêtes Chemin des Sablonnettes Laiz Ain

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:30:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Thé dansant animé par Stéphanie Rodriguez et son orchestre. Présence d’un taxi danseur. Pâtisserie, buvette. Journée caritative au profit de 2 associations, Pauline pas à pas et Romy vise la lune . 2 petites filles atteintes de maladie rare.

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Salle des fêtes Chemin des Sablonnettes Laiz 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 30 82 38 crottetevasion@orange.fr

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English :

Tea dance hosted by Stéphanie Rodriguez and her orchestra. Presence of a dancing cab. Pastries and refreshments. Charity day benefiting 2 associations, Pauline pas à pas and Romy vise la lune . 2 little girls suffering from rare diseases.

L’événement Après-midi dansant Laiz a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle