Après-midi dansant Salle des fêtes Laiz
Après-midi dansant Salle des fêtes Laiz dimanche 26 avril 2026.
Laiz
Après-midi dansant
Salle des fêtes Chemin des Sablonnettes Laiz Ain
Tarif : 14 – 14 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:30:00
fin : 2026-04-26 19:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Thé dansant animé par Stéphanie Rodriguez et son orchestre. Présence d’un taxi danseur. Pâtisserie, buvette. Journée caritative au profit de 2 associations, Pauline pas à pas et Romy vise la lune . 2 petites filles atteintes de maladie rare.
.
Salle des fêtes Chemin des Sablonnettes Laiz 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 30 82 38 crottetevasion@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tea dance hosted by Stéphanie Rodriguez and her orchestra. Presence of a dancing cab. Pastries and refreshments. Charity day benefiting 2 associations, Pauline pas à pas and Romy vise la lune . 2 little girls suffering from rare diseases.
L’événement Après-midi dansant Laiz a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle