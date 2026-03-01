Après-midi dansant organisé par le CCAS de Quiberon Maison des Associations Quiberon
Après-midi dansant organisé par le CCAS de Quiberon Maison des Associations Quiberon jeudi 26 mars 2026.
Après-midi dansant organisé par le CCAS de Quiberon
Maison des Associations 6 Rue Jules Ferry Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 14:00:00
fin : 2026-03-26 17:00:00
Date(s) :
2026-03-26
Le CCAS de Quiberon convie les Quiberonnais de plus de 70 ans et les personnes en situation de handicap à un goûter dansant.
Rendez-vous à la maison des association pour un après-midi dansant organisé par le CCAS de Quiberon.
Sur inscription avant le 23 mars
au CCAS 11, place du Varquez Quiberon
par téléphone 02 97 30 24 23 .
Maison des Associations 6 Rue Jules Ferry Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 24 23
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English :
L’événement Après-midi dansant organisé par le CCAS de Quiberon Quiberon a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon