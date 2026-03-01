Après-midi dansant organisé par le CCAS de Quiberon Maison des Associations Quiberon

Après-midi dansant organisé par le CCAS de Quiberon

Maison des Associations 6 Rue Jules Ferry Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 14:00:00

fin : 2026-03-26 17:00:00

Date(s) :

2026-03-26

Le CCAS de Quiberon convie les Quiberonnais de plus de 70 ans et les personnes en situation de handicap à un goûter dansant.

Rendez-vous à la maison des association pour un après-midi dansant organisé par le CCAS de Quiberon.

Sur inscription avant le 23 mars

au CCAS 11, place du Varquez Quiberon

par téléphone 02 97 30 24 23 .

Maison des Associations 6 Rue Jules Ferry Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 24 23

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English :

L’événement Après-midi dansant organisé par le CCAS de Quiberon Quiberon a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon