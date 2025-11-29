Après-midi dansant Salle des fêtes Plazac
Après-midi dansant Salle des fêtes Plazac samedi 29 novembre 2025.
Après-midi dansant
Salle des fêtes 1 All. des Prunus Plazac Dordogne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Animé par l’orchestre Gérard Gouny.
Buvette sur place.
Sur réservation
Animé par l’orchestre Gérard Gouny.
Buvette sur place.
Sur réservation .
Salle des fêtes 1 All. des Prunus Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 31 72
English : Après-midi dansant
Entertainment by Gérard Gouny.
Refreshments on site.
On reservation
German : Après-midi dansant
Animiert durch das Orchester Gérard Gouny.
Erfrischungsgetränke vor Ort.
Auf Reservierung
Italiano :
Intrattenimento di Gérard Gouny.
Bar di ristoro in loco.
Su prenotazione
Espanol : Après-midi dansant
Animación a cargo de Gérard Gouny.
Bar de refrescos.
Con reserva previa
L’événement Après-midi dansant Plazac a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère