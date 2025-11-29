Après-midi dansant Salle des fêtes Plazac

Après-midi dansant

Salle des fêtes 1 All. des Prunus Plazac Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Animé par l’orchestre Gérard Gouny.

Buvette sur place.

Sur réservation

English : Après-midi dansant

Entertainment by Gérard Gouny.

Refreshments on site.

On reservation

German : Après-midi dansant

Animiert durch das Orchester Gérard Gouny.

Erfrischungsgetränke vor Ort.

Auf Reservierung

Italiano :

Intrattenimento di Gérard Gouny.

Bar di ristoro in loco.

Su prenotazione

Espanol : Après-midi dansant

Animación a cargo de Gérard Gouny.

Bar de refrescos.

Con reserva previa

