Après-midi dansant Salle des fêtes Plazac

Après-midi dansant

Après-midi dansant Salle des fêtes Plazac samedi 29 novembre 2025.

Après-midi dansant

Salle des fêtes 1 All. des Prunus Plazac Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29

Date(s) :
2025-11-29

Animé par l’orchestre Gérard Gouny.
Buvette sur place.
Sur réservation
Animé par l’orchestre Gérard Gouny.
Buvette sur place.
Sur réservation   .

Salle des fêtes 1 All. des Prunus Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 31 72 

English : Après-midi dansant

Entertainment by Gérard Gouny.
Refreshments on site.
On reservation

German : Après-midi dansant

Animiert durch das Orchester Gérard Gouny.
Erfrischungsgetränke vor Ort.
Auf Reservierung

Italiano :

Intrattenimento di Gérard Gouny.
Bar di ristoro in loco.
Su prenotazione

Espanol : Après-midi dansant

Animación a cargo de Gérard Gouny.
Bar de refrescos.
Con reserva previa

L’événement Après-midi dansant Plazac a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère