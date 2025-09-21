Après-midi dansant Rue Jules Védrines Pleurtuit

Rue Jules Védrines Espace Delta Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-21

Avec l’orchestre Emmanuel Rolland. Répertoire éclectique pour danser avec des compositions personnelles et des reprises de morceaux connus (anciens et actuels).

Danses en couple et en ligne. .

Rue Jules Védrines Espace Delta Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13

L’événement Après-midi dansant Pleurtuit a été mis à jour le 2025-08-26 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme