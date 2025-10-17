Après-midi dansant Salle des loisirs Rouans

Après-midi dansant Salle des loisirs Rouans vendredi 17 octobre 2025.

Après-midi dansant

Salle des loisirs Allée de la Cure Rouans Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 14:30:00

fin : 2025-12-19 19:30:00

Date(s) :

2025-10-17 2025-11-21 2025-12-19

Vous aimez danser ? Rencontrer d’autres personnes qui partagent la même passion ? Alors n’hésitez plus et rejoignez l’association Plaisir de la danse qui organise chaque mois un après-midi dansant à la salle des loisirs de Rouans.

A propos des thés dansants

très populaire auprès des séniors, les thés dansants sont aussi fait pour les autres adultes et les enfants qui aiment danser !

organisés les après-midis et souvent accompagnés de boissons chaudes comme le thé ou le café, ainsi que de pâtisseries, ces événements permettent aux amateurs de danses de se réunir, se divertir, se rencontrer et faire de nouvelles connaissances.

les danses pratiquées incluent souvent des styles traditionnels comme la valse, la polka, et d’autres danses de salon

N’attendez plus, venez participer à cette activité conviviale et festive qui permet de maintenir une vie sociale active et de rester en forme tout en s’amusant

Pratique

thé dansant proposé une fois par mois de septembre à juin

à la salle de loisirs de Rouans

ouvert à toutes et à tous

animé par un orchestre

Découvrez ici tous les événements programmés à Rouans .

Salle des loisirs Allée de la Cure Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 18 13 32 64

English :

Do you like to dance? Like to meet other people who share the same passion? Then join the Plaisir de la danse association, which organizes a monthly afternoon dance at the Salle des Loisirs in Rouans.

German :

Tanzen Sie gerne? Treffen Sie andere Menschen, die die gleiche Leidenschaft teilen? Dann zögern Sie nicht länger und treten Sie dem Verein Plaisir de la danse bei, der jeden Monat einen Tanznachmittag in der Freizeithalle von Rouans organisiert.

Italiano :

Vi piace ballare? Volete incontrare altre persone che condividono la stessa passione? Allora perché non unirsi all’associazione Plaisir de la danse, che organizza un pomeriggio di ballo mensile presso la Salle des Loisirs di Rouans.

Espanol :

¿Te gusta bailar? ¿Quiere conocer a otras personas que compartan su misma pasión? Únase a la asociación Plaisir de la danse, que organiza una tarde de baile al mes en la Salle des Loisirs de Rouans.

L’événement Après-midi dansant Rouans a été mis à jour le 2025-09-19 par I_OT Pornic