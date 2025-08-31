Après-midi dansant Salle des fêtes Saint-Seine

Après-midi dansant Salle des fêtes Saint-Seine dimanche 31 août 2025.

Après-midi dansant

Salle des fêtes Le bourg Saint-Seine Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-08-31 15:00:00

fin : 2025-08-31 21:00:00

2025-08-31

Générations Mouvement vous invite à participer à cet après-midi dansant festif et chaleureux.

Animation musicale par DJ Norbert Martin.

En soirée, repas froid à partir de 20h, sur réservation avant le 20/08 .

Salle des fêtes Le bourg Saint-Seine 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 75 12 84

