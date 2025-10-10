Après-midi dansant Salle des Associations Miniac-Morvan

Après-midi dansant Salle des Associations Miniac-Morvan Vendredi 10 octobre, 14h00

dans le cadre de la semaine bleue

La caravane du CLIC, organisée dans le cadre de la **Semaine Bleue**, passera par Miniac-Morvan ce vendredi 10 octobre 2025.

Le [CCAS de Miniac-Morvan](https://www.miniac-morvan.fr/centre-communal-d-action-sociale-ccas/) propose un moment convivial avec Karine Moni : bonne humeur et plaisir de danser !

Espace Bel Air, salle des associations, à partir de 14h00.

Gratuit, sur inscription au 02 99 58 51 77.

### A télécharger

[Programme](https://www.miniac-morvan.fr/wp-content/uploads/2025/09/2025-10-la-caravane-du-clic-programme.pdf)

[Affiche](https://www.miniac-morvan.fr/wp-content/uploads/2025/09/2025-10-la-caravane-du-clic-affiche.pdf)

### Lien

[https://semaine-bleue.org/evenements/la-10eme-edition-de-la-caravane-du-clic-3601.html](https://semaine-bleue.org/evenements/la-10eme-edition-de-la-caravane-du-clic-3601.html)

02 99 58 51 77

Salle des Associations Espace Bel-Air, rue Général de Gaulle, 35540 Miniac-Morvan Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine