AGENDA · Sully-sur-Loire
Après-midi dansant Sully-sur-Loire
dimanche 20 septembre 2026 · Sully-sur-Loire
Informations pratiques
Sully-sur-Loire
Après-midi dansant
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 19:30:00
Date(s) :
2026-09-20
– par le Comité Saint François –
Avec Thibault Colas et son orchestre (5 musiciens)
Ouverture des portes dès 13h30 .
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 75 96 67 67
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English :
L’événement Après-midi dansant Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-08 par OT SULLY-SUR-LOIRE
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