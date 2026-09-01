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Après-midi dansant Sully-sur-Loire

dimanche 20 septembre 2026 · Sully-sur-Loire

Après-midi dansant Sully-sur-Loire

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Chemin de la Salle Verte
Ville
45600 Sully-sur-Loire
Département
Loiret
Tarif

Sully-sur-Loire

Après-midi dansant

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 19:30:00

Date(s) :
2026-09-20

– par le Comité Saint François –

Avec Thibault Colas et son orchestre (5 musiciens)
Ouverture des portes dès 13h30   .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 75 96 67 67 

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English :

L’événement Après-midi dansant Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-08 par OT SULLY-SUR-LOIRE

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