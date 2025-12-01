Après-midi dansant Maison des Jeunes Trouville-sur-Mer

Après-midi dansant

Partagez un moment convivial lors d’un Après-midi dansant, animé par JP Ambiance, qui se tiendra le lundi 15 décembre de 14h à 17h30 à la Maison des Jeunes.

Inscription obligatoire auprès du CCAS, dans la limite des places disponibles 02 31 14 65 57

Évènement gratuit, réservé aux + de 60 ans.

Un rendez-vous festif et chaleureux, idéal pour profiter de l’après-midi en musique !

Évènement gratuit, réservé aux Trouvillais de plus de 60 ans. .

Maison des Jeunes Chemin du Marais Trouville-sur-Mer 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 65 57

English :

Join us for an afternoon of dancing, hosted by JP Ambiance, on Monday December 15 from 2pm to 5:30pm at the Maison des Jeunes.

Registration required with the CCAS, subject to availability: 02 31 14 65 57

Event free of charge, for over-60s only.

German : Après-midi dansant

Verbringen Sie einen geselligen Moment bei einem Tanznachmittag, der von JP Ambiance moderiert wird und am Montag, den 15. Dezember von 14.00 bis 17.30 Uhr im Maison des Jeunes stattfindet.

Anmeldung beim CCAS erforderlich, solange Plätze verfügbar sind: 02 31 14 65 57

Kostenlose Veranstaltung, nur für Personen über 60 Jahre.

Italiano :

Partecipate al divertimento di un pomeriggio di ballo, organizzato da JP Ambiance, che si terrà lunedì 15 dicembre dalle 14.00 alle 17.30 presso la Maison des Jeunes.

Iscriversi al CCAS, fino a esaurimento dei posti disponibili: 02 31 14 65 57

L’evento è gratuito e riservato agli ultrasessantenni.

Espanol :

Únase a la diversión en una tarde de baile, organizada por JP Ambiance, que se celebrará el lunes 15 de diciembre de 14.00 a 17.30 horas en la Maison des Jeunes.

Inscríbase en la CCAS, según disponibilidad: 02 31 14 65 57

Este acto es gratuito y está reservado a los mayores de 60 años.

