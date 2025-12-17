APRÈS MIDI DANSANT

Maison du Temps libre Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 14:30:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Venez participer à notre traditionnel après midi dansant le dimanche 18 janvier 2026 dès 14h30.

Il sera animé par Olivier Rizatto (Retro Saxo). Ambiance assurée, buvette, galette des rois et gourmandises sur place

N’hésitez pas à en parler autour de vous!!

Venez participer à notre traditionnel après midi dansant le dimanche 18 janvier 2026 dès 14h30.

Il sera animé par Olivier Rizatto (Retro Saxo). Ambiance assurée, buvette, galette des rois et gourmandises sur place

N’hésitez pas à en parler autour de vous!! .

Maison du Temps libre Vialas 48220 Lozère Occitanie lesamisdutrenze@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for our traditional après midi dansant on Sunday, January 18, 2026, starting at 2:30pm.

It will be hosted by Olivier Rizatto (Retro Saxo). Drinks, galette des rois and delicacies on offer

Don’t hesitate to spread the word!

L’événement APRÈS MIDI DANSANT Vialas a été mis à jour le 2025-12-17 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère