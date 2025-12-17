APRÈS MIDI DANSANT Vialas
APRÈS MIDI DANSANT Vialas dimanche 18 janvier 2026.
APRÈS MIDI DANSANT
Maison du Temps libre Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 14:30:00
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Venez participer à notre traditionnel après midi dansant le dimanche 18 janvier 2026 dès 14h30.
Il sera animé par Olivier Rizatto (Retro Saxo). Ambiance assurée, buvette, galette des rois et gourmandises sur place
N’hésitez pas à en parler autour de vous!!
Maison du Temps libre Vialas 48220 Lozère Occitanie lesamisdutrenze@laposte.net
English :
Join us for our traditional après midi dansant on Sunday, January 18, 2026, starting at 2:30pm.
It will be hosted by Olivier Rizatto (Retro Saxo). Drinks, galette des rois and delicacies on offer
Don’t hesitate to spread the word!
L’événement APRÈS MIDI DANSANT Vialas a été mis à jour le 2025-12-17 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère