Après-midi dansante à la Marina La Marina Idron

Après-midi dansante à la Marina

La Marina 33 Route de l’Oussère Idron Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Après-midi dansante pour personnes en situation de handicap.

Les encadrants bénéficient d’une entrée GRATUITE avec une consommation sans alcool.

Sachez qu’aucune consommation alcoolisée ne sera délivrée. .

La Marina 33 Route de l’Oussère Idron 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 75 86 44

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English : Après-midi dansante à la Marina

L’événement Après-midi dansante à la Marina Idron a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Pau