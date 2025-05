Après-midi dansante – Salle La passerelle Meschers-sur-Gironde, 18 mai 2025 14:30, Meschers-sur-Gironde.

Charente-Maritime

Après-midi dansante Salle La passerelle Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 14:30:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

Date(s) :

2025-05-18

Envie de danser?

Rejoingnez-nous pour passer un agréable moment!

.

Salle La passerelle Rue Paul Massy

Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 32 56 25

English :

Feel like dancing?

Join us for a great time!

German :

Lust zu tanzen?

Kommen Sie zu uns und verbringen Sie eine schöne Zeit!

Italiano :

Avete voglia di ballare?

Unitevi a noi per divertirvi!

Espanol :

¿Te apetece bailar?

¡Únete a nosotros y pásatelo en grande!

L’événement Après-midi dansante Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-05-10 par Royan Atlantique