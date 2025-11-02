Après-midi dansante pour personnes en situation de handicap Discothèque la Marina Idron
Après-midi dansante pour personnes en situation de handicap Discothèque la Marina Idron dimanche 2 novembre 2025.
Après-midi dansante pour personnes en situation de handicap
Discothèque la Marina 33 Route de l’Oussère Idron Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-11-02
Nouvelle APRES-MIDI DANSANTE .
Discothèque la Marina 33 Route de l’Oussère Idron 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 71 79 04 lasbordes@orange.fr
English : Après-midi dansante pour personnes en situation de handicap
German : Après-midi dansante pour personnes en situation de handicap
Italiano :
Espanol : Après-midi dansante pour personnes en situation de handicap
L’événement Après-midi dansante pour personnes en situation de handicap Idron a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Pau