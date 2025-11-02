Après-midi dansante pour personnes en situation de handicap Discothèque la Marina Idron

Après-midi dansante pour personnes en situation de handicap

Discothèque la Marina 33 Route de l’Oussère Idron Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

2025-11-02

Nouvelle APRES-MIDI DANSANTE .

Discothèque la Marina 33 Route de l’Oussère Idron 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 71 79 04 lasbordes@orange.fr

