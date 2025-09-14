Après-midi danse country Café associatif le P’tit campo Champgenéteux

Après-midi danse country

Café associatif le P’tit campo 7 Place de l’Église Champgenéteux Mayenne

Après-midi danse country et repas américain!

Venez découvrir la danse country de manière ludique et accessible à tous, dans une ambiance conviviale et festive!

Le midi, repas américain: burger/frites et dessert sur réservation.

A partir de 14h, Evron Country Dance viendra danser sur le plancher du P’tit campo et vous initiera aux danses pour pouvoir danser à votre tour.

Concert à prix libre au chapeau. Repas 10€ / 8€ adhérent.e / 5€ enfant sur réservation. .

Café associatif le P’tit campo 7 Place de l’Église Champgenéteux 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 6 85 19 22 44 leptitcampo@gmail.com

English :

Afternoon country dance and American meal!

German :

Country-Tanznachmittag und amerikanisches Essen!

Italiano :

Pomeriggio con ballo country e pasto americano!

Espanol :

Tarde de baile country y comida americana

L’événement Après-midi danse country Champgenéteux a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons