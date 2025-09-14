Après-midi danse country Café associatif le P’tit campo Champgenéteux
Après-midi danse country Café associatif le P’tit campo Champgenéteux dimanche 14 septembre 2025.
Café associatif le P’tit campo 7 Place de l’Église Champgenéteux Mayenne
Début : 2025-09-14 12:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
2025-09-14
Après-midi danse country et repas américain!
Venez découvrir la danse country de manière ludique et accessible à tous, dans une ambiance conviviale et festive!
Le midi, repas américain: burger/frites et dessert sur réservation.
A partir de 14h, Evron Country Dance viendra danser sur le plancher du P’tit campo et vous initiera aux danses pour pouvoir danser à votre tour.
Concert à prix libre au chapeau. Repas 10€ / 8€ adhérent.e / 5€ enfant sur réservation. .
Café associatif le P’tit campo 7 Place de l’Église Champgenéteux 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 6 85 19 22 44 leptitcampo@gmail.com
English :
Afternoon country dance and American meal!
German :
Country-Tanznachmittag und amerikanisches Essen!
Italiano :
Pomeriggio con ballo country e pasto americano!
Espanol :
Tarde de baile country y comida americana
