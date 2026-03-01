Après-midi de détente Salle associative Boutenac-Touvent
Après-midi de détente Salle associative Boutenac-Touvent samedi 14 mars 2026.
Après-midi de détente
Salle associative Rue de la mairie Boutenac-Touvent Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 14:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
L’association SBT17120, en collaboration avec la bibliothèque municipale boutenacaise Jean-Marc Soyez, a le plaisir de vous convier à une après-midi détente.
.
Salle associative Rue de la mairie Boutenac-Touvent 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 07 18 92 sbt17120@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The SBT17120 association, in collaboration with the Jean-Marc Soyez library in Boutenac, is pleased to invite you to an afternoon of relaxation.
L’événement Après-midi de détente Boutenac-Touvent a été mis à jour le 2026-03-02 par Royan Atlantique