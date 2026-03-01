Après-midi de détente Salle associative Boutenac-Touvent

Après-midi de détente

Salle associative Rue de la mairie Boutenac-Touvent Charente-Maritime

Début : 2026-03-14 14:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

L’association SBT17120, en collaboration avec la bibliothèque municipale boutenacaise Jean-Marc Soyez, a le plaisir de vous convier à une après-midi détente.

Salle associative Rue de la mairie Boutenac-Touvent 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 07 18 92 sbt17120@orange.fr

English :

The SBT17120 association, in collaboration with the Jean-Marc Soyez library in Boutenac, is pleased to invite you to an afternoon of relaxation.

