Après-midi de jeux Salle des fêtes Escondeaux dimanche 5 octobre 2025.

Salle des fêtes ESCONDEAUX Escondeaux Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-05 13:30:00

fin : 2025-10-05 17:30:00

2025-10-05

Venez vous changer les idées en jouant à des jeux de sociétés.

Ouvert à tous, du plus jeune au plus vieux, du plus fair-play au plus râleur.

Jeux traditionnels et modernes.

Sur place goûter et boissons sans alcool.

Entrée gratuite.

En savoir plus sur l’association Jeux d’Adour

« Nous souhaitons proposer aux habitants des villages voisins des rencontres intergénérationnelles autour du jeu de société dans un cadre public ou privé afin de

Créer du lien entre les personnes et entre les générations par le jeu de société,

Créer des moments de convivialité ouvert à tous pour découvrir des jeux modernes ou traditionnels,

Rompre l’isolement ou la solitude des personnes,

Partager des moments ludiques et sympathiques. »

Salle des fêtes ESCONDEAUX Escondeaux 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 47 13 41 jeuxdadour@gmail.com

English :

Come and take your mind off things by playing board games.

Open to all, from the youngest to the oldest, from the fairest to the grumpiest.

Traditional and modern games.

Snacks and soft drinks available.

Free admission.

Find out more about the Jeux d’Adour association

« We’d like to offer residents of neighboring villages the chance to meet up with other generations and play board games in a public or private setting:

Create links between people and generations through board games,

Create moments of conviviality open to all to discover modern or traditional games,

Break people?s isolation or loneliness,

Share fun and friendly moments. »

German :

Kommen Sie auf andere Gedanken, indem Sie Gesellschaftsspiele spielen.

Offen für alle, vom Jüngsten bis zum Ältesten, vom Fairsten bis zum Nörgler.

Traditionelle und moderne Spiele.

Vor Ort Snacks und alkoholfreie Getränke.

Eintritt frei.

Weitere Informationen über den Verein Jeux d’Adour

« Wir möchten den Bewohnern der Nachbardörfer generationsübergreifende Treffen rund um das Gesellschaftsspiel in einem öffentlichen oder privaten Rahmen anbieten, um

Durch das Gesellschaftsspiel eine Verbindung zwischen den Menschen und zwischen den Generationen herzustellen,

Gesellige Momente zu schaffen, die allen offen stehen, um moderne oder traditionelle Spiele zu entdecken,

Die Isolation oder Einsamkeit der Menschen zu durchbrechen,

Spielerische und sympathische Momente miteinander teilen »

Italiano :

Venite a distrarvi con i giochi da tavolo.

Aperto a tutti, dai più giovani ai più anziani, dai più giusti ai più scontrosi.

Giochi tradizionali e moderni.

Sono disponibili snack e bevande analcoliche.

Ingresso libero.

Per saperne di più sull’associazione Jeux d’Adour

« Vogliamo offrire agli abitanti dei villaggi vicini la possibilità di incontrarsi con altre generazioni e di giocare a giochi da tavolo in un contesto pubblico o privato:

Creare legami tra le persone e tra le generazioni attraverso i giochi da tavolo,

Creare momenti conviviali aperti a tutti, per scoprire giochi moderni o tradizionali,

Rompere l’isolamento o la solitudine delle persone,

Condividere momenti di divertimento e amicizia

Espanol :

Ven a distraerte jugando a juegos de mesa.

Abierto a todos, desde los más pequeños a los más mayores, desde los más guapos a los más gruñones.

Juegos tradicionales y modernos.

Aperitivos y refrescos.

Entrada gratuita.

Más información sobre la asociación Jeux d’Adour

« Queremos ofrecer a los habitantes de los pueblos vecinos la posibilidad de encontrarse con otras generaciones y jugar a juegos de mesa en un marco público o privado:

Crear vínculos entre personas y entre generaciones a través de los juegos de mesa,

Crear momentos de convivencia abiertos a todos, para descubrir juegos modernos o tradicionales,

Romper el aislamiento o la soledad de las personas,

Compartir momentos divertidos y amistosos

