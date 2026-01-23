Après-midi de jeux

Salle des fêtes ESCONDEAUX Escondeaux Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 13:30:00

fin : 2026-02-01 17:30:00

Date(s) :

2026-02-01

Venez vous changer les idées en jouant à des jeux de sociétés.

Ouvert à tous, du plus jeune au plus vieux, du plus fair-play au plus râleur.

Jeux traditionnels et modernes.

Sur place goûter et boissons sans alcool.

Entrée gratuite.

En savoir plus sur l’association Jeux d’Adour

Nous souhaitons proposer aux habitants des villages voisins des rencontres intergénérationnelles autour du jeu de société dans un cadre public ou privé afin de

Créer du lien entre les personnes et entre les générations par le jeu de société,

Créer des moments de convivialité ouvert à tous pour découvrir des jeux modernes ou traditionnels,

Rompre l’isolement ou la solitude des personnes,

Partager des moments ludiques et sympathiques.

Salle des fêtes ESCONDEAUX Escondeaux 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 47 13 41 jeuxdadour@gmail.com

English :

Come and take your mind off things by playing board games.

Open to all, from the youngest to the oldest, from the fairest to the grumpiest.

Traditional and modern games.

Snacks and soft drinks available.

Free admission.

Find out more about the Jeux d’Adour association

We’d like to offer residents of neighboring villages the chance to meet up with other generations and play board games in a public or private setting:

Create links between people and generations through board games,

Create moments of conviviality open to all to discover modern or traditional games,

Break people?s isolation or loneliness,

Share fun and friendly moments.

