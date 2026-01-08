Aprés midi de la lecture conte le petit Sapin Saint-Romain-Lachalm

Aprés midi de la lecture conte le petit Sapin

Contes d’hiver avec Fred Lavial Le petit Sapin , spectacle de théâtre de papier.

2 séances 14h30 (dès 6 ans) et 16h (petits).

Spectacle famille. Dans le cadre des Nuits de la Lecture. Entrée libre.

médiathèque Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Winter tales with Fred Lavial: Le petit Sapin , paper theater show.

2 sessions: 2.30pm (6 years and up) and 4pm (children).

Family show. As part of the Nuits de la Lecture festival. Free admission.

