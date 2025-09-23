Après-midi de loisirs Salle du Club Saint-Priest-les-Fougères
Après-midi de loisirs
Salle du Club Mairie Saint-Priest-les-Fougères Dordogne
Début : 2025-09-23
fin : 2025-11-18
2025-09-23 2025-10-07 2025-10-21 2025-11-04 2025-11-18 2025-12-02 2025-12-16
Activités loisirs jeux de sociétés, belote, tarots
Nous proposons des jeux de cartes (belote et tarots), des jeux de société et d’autres activités ludiques. La séance se termine par un gouter ou un casse-croute.
N’hésitez pas à venir participer, vous serez les bienvenus. Contactez l’association .
Salle du Club Mairie Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 60 96 20
English : Après-midi de loisirs
Leisure activities board games, belote, tarots
German : Après-midi de loisirs
Freizeitaktivitäten Gesellschaftsspiele, Belote, Tarots
Italiano :
Attività per il tempo libero giochi da tavolo, belote, tarocchi
Espanol : Après-midi de loisirs
Actividades de ocio juegos de mesa, belote, tarot
L’événement Après-midi de loisirs Saint-Priest-les-Fougères a été mis à jour le 2025-09-16 par Isle-Auvézère