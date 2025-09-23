Après-midi de loisirs Salle du Club Saint-Priest-les-Fougères

Après-midi de loisirs Salle du Club Saint-Priest-les-Fougères mardi 23 septembre 2025.

Après-midi de loisirs

Salle du Club Mairie Saint-Priest-les-Fougères Dordogne

Début : 2025-09-23

fin : 2025-11-18

2025-09-23 2025-10-07 2025-10-21 2025-11-04 2025-11-18 2025-12-02 2025-12-16

Activités loisirs jeux de sociétés, belote, tarots

Nous proposons des jeux de cartes (belote et tarots), des jeux de société et d’autres activités ludiques. La séance se termine par un gouter ou un casse-croute.

N’hésitez pas à venir participer, vous serez les bienvenus. Contactez l’association .

Salle du Club Mairie Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 60 96 20

English : Après-midi de loisirs

Leisure activities board games, belote, tarots

German : Après-midi de loisirs

Freizeitaktivitäten Gesellschaftsspiele, Belote, Tarots

Italiano :

Attività per il tempo libero giochi da tavolo, belote, tarocchi

Espanol : Après-midi de loisirs

Actividades de ocio juegos de mesa, belote, tarot

L’événement Après-midi de loisirs Saint-Priest-les-Fougères a été mis à jour le 2025-09-16 par Isle-Auvézère