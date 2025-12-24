Après-midi de loisirs, Salle du Club Saint-Priest-les-Fougères

Après-midi de loisirs

Salle du Club Mairie Saint-Priest-les-Fougères Dordogne

Tarif :

Date :

Début : 2026-01-06

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-01-06 2026-01-20 2026-02-03 2026-02-17 2026-03-17 2026-03-31 2026-04-14 2026-04-28 2026-05-12 2026-05-26

Activités loisirs jeux de sociétés, belote, tarots

Nous proposons des jeux de cartes (belote et tarots), des jeux de société et d’autres activités ludiques. La séance se termine par un gouter ou un casse-croute.

N’hésitez pas à venir participer, vous serez les bienvenus. Contactez l’association .

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi de loisirs

Leisure activities board games, belote, tarots

L’événement Après-midi de loisirs Saint-Priest-les-Fougères a été mis à jour le 2025-12-22 par Isle-Auvézère