Après-midi de loisirs, Salle du Club Saint-Priest-les-Fougères mardi 6 janvier 2026.
Début : 2026-01-06
fin : 2026-05-12
2026-01-06 2026-01-20 2026-02-03 2026-02-17 2026-03-17 2026-03-31 2026-04-14 2026-04-28 2026-05-12 2026-05-26
Activités loisirs jeux de sociétés, belote, tarots
Nous proposons des jeux de cartes (belote et tarots), des jeux de société et d’autres activités ludiques. La séance se termine par un gouter ou un casse-croute.
N’hésitez pas à venir participer, vous serez les bienvenus. Contactez l’association .
Salle du Club Mairie Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 60 96 20
English : Après-midi de loisirs
Leisure activities board games, belote, tarots
