Après midi de Noël du Centre Aquatique Rocroi
Après midi de Noël du Centre Aquatique Rocroi samedi 20 décembre 2025.
Après midi de Noël du Centre Aquatique
13 Av Moreau Rocroi Ardennes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Entrée
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Parcours gonflable aquatique en place de 14h00 à 17h45 Boules géantes gonflables de 14h00 à 16h30 Présence de la Reine des Neiges de 14h à 15hPassage du père Noël avec distribution de bonbons aux alentours de 15h à 17h Maquillage pour enfants de 15h15 à 17h45, aquagym flash à 15h15L’après-midi idéale pour un bon moment en famille !
13 Av Moreau Rocroi 08230 Ardennes Grand Est +33 3 24 52 64 12
English :
Inflatable water park from 2:00 to 5:45 pm Giant inflatable balls from 2:00 to 4:30 pm The Snow Queen from 2:00 to 3:00 pm Santa Claus with candy from 3:00 to 5:00 pm Face painting from 3:15 to 5:45 pm, flash aqua aerobics at 3:15 pmThe perfect afternoon for family fun!
L’événement Après midi de Noël du Centre Aquatique Rocroi a été mis à jour le 2025-12-04 par Ardennes Tourisme