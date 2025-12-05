Après midi de Noël du Centre Aquatique

13 Av Moreau Rocroi Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Parcours gonflable aquatique en place de 14h00 à 17h45 Boules géantes gonflables de 14h00 à 16h30 Présence de la Reine des Neiges de 14h à 15hPassage du père Noël avec distribution de bonbons aux alentours de 15h à 17h Maquillage pour enfants de 15h15 à 17h45, aquagym flash à 15h15L’après-midi idéale pour un bon moment en famille !

.

13 Av Moreau Rocroi 08230 Ardennes Grand Est +33 3 24 52 64 12

English :

Inflatable water park from 2:00 to 5:45 pm Giant inflatable balls from 2:00 to 4:30 pm The Snow Queen from 2:00 to 3:00 pm Santa Claus with candy from 3:00 to 5:00 pm Face painting from 3:15 to 5:45 pm, flash aqua aerobics at 3:15 pmThe perfect afternoon for family fun!

L’événement Après midi de Noël du Centre Aquatique Rocroi a été mis à jour le 2025-12-04 par Ardennes Tourisme