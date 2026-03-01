Après-midi de Pâques pour les enfants Baignes-Sainte-Radegonde
Après-midi de Pâques pour les enfants Baignes-Sainte-Radegonde dimanche 29 mars 2026.
Après-midi de Pâques pour les enfants
Parc de jeux-Espace Dietramzell Baignes-Sainte-Radegonde Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:30:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-29
L’Association des Parents d’Élèves du Collège André Malraux vous invite à un après-midi de Pâques pour les enfants ! Un bel après-midi festif et convivial à partager en famille !
Inscription obligatoire apecam.baignes@gmail.com
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Parc de jeux-Espace Dietramzell Baignes-Sainte-Radegonde 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine apecam.baignes@gmail.com
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English : Après-midi de Pâques pour les enfants
The André Malraux Middle School Parent-Teacher Association invites you to an Easter afternoon event for the children! A wonderful, festive, and fun-filled afternoon to enjoy with your family!
Registration required: apecam.baignes@gmail.com
L’événement Après-midi de Pâques pour les enfants Baignes-Sainte-Radegonde a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Sud Charente