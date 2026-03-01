Après-midi de Pâques pour les enfants

Parc de jeux-Espace Dietramzell Baignes-Sainte-Radegonde Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:30:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

L’Association des Parents d’Élèves du Collège André Malraux vous invite à un après-midi de Pâques pour les enfants ! Un bel après-midi festif et convivial à partager en famille !

Inscription obligatoire apecam.baignes@gmail.com

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Parc de jeux-Espace Dietramzell Baignes-Sainte-Radegonde 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine apecam.baignes@gmail.com

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English : Après-midi de Pâques pour les enfants

The André Malraux Middle School Parent-Teacher Association invites you to an Easter afternoon event for the children! A wonderful, festive, and fun-filled afternoon to enjoy with your family!

Registration required: apecam.baignes@gmail.com

L’événement Après-midi de Pâques pour les enfants Baignes-Sainte-Radegonde a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Sud Charente