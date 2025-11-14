Après-midi découverte Circino, chasseur de Trésors Destination Deux-Sèvres Office de Tourisme du Pays Mellois Melle
Après-midi découverte Circino, chasseur de Trésors Destination Deux-Sèvres Office de Tourisme du Pays Mellois Melle vendredi 14 novembre 2025.
Après-midi découverte Circino, chasseur de Trésors Destination Deux-Sèvres
Office de Tourisme du Pays Mellois 2 Place Bujault Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14 2025-11-19
À la découverte de Circino une chasse au trésor intergénérationnelle
Venez célébrer la sortie du jeu Circino destination Deux-Sèvres, avec une après-midi découverte.
Dans cette chasse aux trésors unique, sans questions compliquées ni connaissances particulières requises, Circino vous invite à découvrir ou redécouvrir les patrimoines de la France de manière ludique et accessible à tous, ici les Deux-Sèvres.
Le vendredi 14 novembre et le mercredi 19 novembre, à l’Office de Tourisme du Pays Mellois.
Gratuit et accessible à tous, de 14h à 17h. .
Office de Tourisme du Pays Mellois 2 Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 10
English : Après-midi découverte Circino, chasseur de Trésors Destination Deux-Sèvres
German : Après-midi découverte Circino, chasseur de Trésors Destination Deux-Sèvres
Italiano :
Espanol : Après-midi découverte Circino, chasseur de Trésors Destination Deux-Sèvres
L’événement Après-midi découverte Circino, chasseur de Trésors Destination Deux-Sèvres Melle a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Pays Mellois