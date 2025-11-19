Après-midi découverte Circino, chasseur de Trésors Destination Deux-Sèvres Office de Tourisme du Pays Mellois Melle

Après-midi découverte Circino, chasseur de Trésors Destination Deux-Sèvres

Office de Tourisme du Pays Mellois

À la découverte de Circino une chasse au trésor intergénérationnelle

Venez célébrer la sortie du jeu Circino destination Deux-Sèvres, avec une après-midi découverte.

Dans cette chasse aux trésors unique, sans questions compliquées ni connaissances particulières requises, Circino vous invite à découvrir ou redécouvrir les patrimoines de la France de manière ludique et accessible à tous, ici les Deux-Sèvres.

Le vendredi 14 novembre et le mercredi 19 novembre, à l’Office de Tourisme du Pays Mellois.

Gratuit et accessible à tous, de 14h à 17h. .

Office de Tourisme du Pays Mellois 2 Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 10

