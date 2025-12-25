Après-midi découverte du club suivi d’un Bowling & dîner, Bowling du front de Seine Paris

PORTES OUVERTES

SAMEDI 3 JANVIER 2026 16h00

PORTES OUVERTES CLUB DE LOISIRS

POUR CELIBATAIRES

Présentation découvrez nos 2 clubs de loisirs Nouvelle Dimension & pour seniors dynamiques NDseniors vous proposent

leurs Portes ouvertes .Ouvert à toutes et à tous les célibataires de 35 ans et

plus

L’opportunité de nous rencontrer avant d’adhérer, répondre aux questions

concernant le fonctionnement de nos 2 clubs.(célibataires & seniors)

Celles-ci se déroulerons de 16h00 jusqu’à 18h00

UNIQUEMENT sur réservation 06.990.956.30

http://nouvelledimension.free.fr



Vos AVANTAGES:

– L’opportunité de nous rencontrer, de vous informer.

– Communiquer, dialoguer, échanger.

– Définir ensemble votre projet.

– Remise de nos programmes

– Découvrir nos activités loisirs & rencontres

– Connaître nos modalités d’adhésion

– Découvrir nos différentes modalités de paiement

Alors n’hésitez pas, profitez de cette soirée

PORTES OUVERTES venez et parlez-en a vos amis (es) célibataires ou couples

seniors dynamiques et retrouvons-nous autour du verre de l’amitié

PARTICIPATION 10 € Déductible lors de votre adhésion

Vous avez plus de 55 ans, notre autre club sera heureux de vous accueillir découvrez nous sur:

http://ndseniors.free.fr

Offrir aux personnes seules de nous rencontrer lors de cette journée exceptionnelle au bowling avec nos portes ouvertes découvrir le plaisir d’une soirée bowling suivi d’un dîner amical.

Le samedi 03 janvier 2026

de 16h00 à 18h00

payant

sur réservation 0699095630

Public adultes. A partir de 35 ans. Jusqu’à 70 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-03T17:00:00+01:00

fin : 2026-01-03T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-03T16:00:00+02:00_2026-01-03T18:00:00+02:00

Bowling du front de Seine 15, rue Gaston de Caillavet 75015 Paris

http://nouvelledimension.free.fr +33145545652 nouvelledimension@free.fr



Afficher la carte du lieu Bowling du front de Seine et trouvez le meilleur itinéraire

