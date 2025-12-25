Après-midi découverte du club suivi d’un Bowling & dîner, Bowling du front de Seine Paris
Après-midi découverte du club suivi d’un Bowling & dîner, Bowling du front de Seine Paris samedi 3 janvier 2026.
PORTES OUVERTES
SAMEDI 3 JANVIER 2026 16h00
PORTES OUVERTES CLUB DE LOISIRS
POUR CELIBATAIRES
Présentation découvrez nos 2 clubs de loisirs Nouvelle Dimension & pour seniors dynamiques NDseniors vous proposent
leurs Portes ouvertes .Ouvert à toutes et à tous les célibataires de 35 ans et
plus
L’opportunité de nous rencontrer avant d’adhérer, répondre aux questions
concernant le fonctionnement de nos 2 clubs.(célibataires & seniors)
Celles-ci se déroulerons de 16h00 jusqu’à 18h00
UNIQUEMENT sur réservation 06.990.956.30
http://nouvelledimension.free.fr
Vos AVANTAGES:
– L’opportunité de nous rencontrer, de vous informer.
– Communiquer, dialoguer, échanger.
– Définir ensemble votre projet.
– Remise de nos programmes
– Découvrir nos activités loisirs & rencontres
– Connaître nos modalités d’adhésion
– Découvrir nos différentes modalités de paiement
Alors n’hésitez pas, profitez de cette soirée
PORTES OUVERTES venez et parlez-en a vos amis (es) célibataires ou couples
seniors dynamiques et retrouvons-nous autour du verre de l’amitié
PARTICIPATION 10 € Déductible lors de votre adhésion
Vous avez plus de 55 ans, notre autre club sera heureux de vous accueillir découvrez nous sur:
http://ndseniors.free.fr
Offrir aux personnes seules de nous rencontrer lors de cette journée exceptionnelle au bowling avec nos portes ouvertes découvrir le plaisir d’une soirée bowling suivi d’un dîner amical.
Le samedi 03 janvier 2026
de 16h00 à 18h00
payant
sur réservation 0699095630
Public adultes. A partir de 35 ans. Jusqu’à 70 ans.
Bowling du front de Seine 15, rue Gaston de Caillavet 75015 Paris
http://nouvelledimension.free.fr +33145545652 nouvelledimension@free.fr
Afficher la carte du lieu Bowling du front de Seine et trouvez le meilleur itinéraire