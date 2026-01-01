Après-Midi découverte jeux à Brennilis.

Brennilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 14:00:00

fin : 2026-01-21 16:30:00

Date(s) :

2026-01-21

A vous de jouer !!! Renseignements et inscriptions au 06.73.17.16.09 ou à evs@epal.asso.fr .

Brennilis 29690 Finistère Bretagne +33 6 73 17 16 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-Midi découverte jeux à Brennilis.

L’événement Après-Midi découverte jeux à Brennilis. Brennilis a été mis à jour le 2026-01-08 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ