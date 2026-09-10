Après-midi découverte : les coulisses de la préservation du patrimoine, dans la salle historique du Conseil Général du Pas de Calais., Hôtel de la préfecture du Pas-de-Calais, Arras

Informations pratiques

Après-midi découverte : les coulisses de la préservation du patrimoine, dans la salle historique du Conseil Général du Pas de Calais. Dimanche 20 septembre, 14h00 Hôtel de la préfecture du Pas-de-Calais Pas-de-Calais

Gratuit. Tout public. Limité à 20 personnes à l’intérieur de la salle. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Après-midi découverte : les coulisses de la préservation du patrimoine.

Comment transmettre le patrimoine face aux effets du temps, aux transformations des usages ou aux risques de dégradation ? En écho au thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » des Journées européennes du patrimoine, découvrez les actions menées par le Département du Pas-de-Calais pour conserver et valoriser le patrimoine de notre territoire.

À travers un échange autour de la restauration des décors muraux de la salle historique du Conseil général et la découverte de matériaux issus de la matériauthèque du service du patrimoine et des biens culturels, explorez les savoir-faire mis en oeuvre pour transmettre cet héritage aux générations futures.

Hôtel de la préfecture du Pas-de-Calais Place de la Préfecture – 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 21 20 11 http://www.pas-de-calais.gouv.fr http://www.facebook.com/prefetpasdecalais;http://twitter.com/prefet62

Après-midi découverte : les coulisses de la préservation du patrimoine.

© Y. Cadart