Après-midi découvertes avec les Sapeurs-Pompiers Salle polyvalente Billy-sur-Oisy

Après-midi découvertes avec les Sapeurs-Pompiers

Salle polyvalente 528 Le Bourg Billy-sur-Oisy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2025-10-12 14:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-12

Ose l’aventure, deviens pompier volontaire ! Ateliers de découverte pour les enfants, initiation aux gestes qui sauvent, présentation incendie, buvette au profit de l’ODP Après-midi découverte organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers de Billy & Oisy et la municipalité de Billy-Sur-Oisy Parking salle polyvalente .

Salle polyvalente 528 Le Bourg Billy-sur-Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 98 06 mairie@billy-sur-oisy58.fr

