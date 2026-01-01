Après-midi Dédicace Librairie des Cordeliers Romans-sur-Isère
Après-midi Dédicace Librairie des Cordeliers Romans-sur-Isère samedi 24 janvier 2026.
Après-midi Dédicace
Librairie des Cordeliers 7 Côte des Cordeliers Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-01-24 14:00:00
fin : 2026-01-24 17:00:00
2026-01-24
Dédicace d’un polar normand… Meurtre à marée basse par Paul Sesboüé
Librairie des Cordeliers 7 Côte des Cordeliers Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 15 55
English :
Dedication of a Norman thriller… meurtre à marée basse by Paul Sesboüé
