Après-midi Dédicace Librairie des Cordeliers Romans-sur-Isère

Après-midi Dédicace

Librairie des Cordeliers 7 Côte des Cordeliers Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24 17:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Dédicace d’un polar normand… Meurtre à marée basse par Paul Sesboüé

.

Librairie des Cordeliers 7 Côte des Cordeliers Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 15 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dedication of a Norman thriller… meurtre à marée basse by Paul Sesboüé

L’événement Après-midi Dédicace Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-19 par Valence Romans Tourisme