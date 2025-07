Après-midi dédié à Guy Dolmaire et aux maquisards de Grandrupt Promenade et Théâtre La Vôge-les-Bains

Après-midi dédié à Guy Dolmaire et aux maquisards de Grandrupt Promenade et Théâtre La Vôge-les-Bains jeudi 21 août 2025.

La Vôge-les-Bains Vosges

Gratuit

Début : Jeudi Jeudi 2025-08-21 14:00:00

fin : 2025-08-21 18:00:00

2025-08-21

A 14 heures, promenade guidée et commentée DANS LES PAS DES MAQUISARDS DE GRANDRUPT , rendez-vous devant le mémorial du maquis.

– A 17 heures, représentation théâtrale sur les traces de Guy Dolmaire par la compagnie Le Crieur en appui de lettres imaginaires rédigées par des élèves de 3ème du collège Guy Dolmaire de Mirecourt, rendez-vous salle Marie Benoist commune déléguée de Bains-les-Bains.

Guy Dolmaire, bachelier du mois de juin 1944, était un des plus jeunes maquisards de Grandrupt-de-Bains. Déporté, il est mort, le 5 février 1945, dans le camp de Gross Rosen, dans des circonstances affreuses. Il avait 17 ans.

Rendez-vous gratuits, sans inscription.Tout public

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est

English :

At 2pm, guided walk with commentary « IN THE STEPS OF THE MAQUISARDS OF GRANDRUPT », meeting point in front of the maquis memorial.

– At 5 p.m., theatrical performance of « In the footsteps of Guy Dolmaire » by the « Le Crieur » company, based on imaginary letters written by 3rd-year students from Guy Dolmaire secondary school in Mirecourt. Meeting point: salle Marie Benoist in the municipality of Bains-les-Bains.

Guy Dolmaire, who graduated in June 1944, was one of the youngest maquisards in Grandrupt-de-Bains. Deported, he died on February 5, 1945, in the Gross Rosen camp, in appalling circumstances. He was 17 years old.

Free appointments, no registration required.

German :

Um 14 Uhr, geführte und kommentierte Wanderung « DANS L’PAS DES MAQUISARDS DE GRANDRUPT », Treffpunkt vor der Gedenkstätte des Maquis.

– Um 17 Uhr: Theateraufführung « Sur les traces de Guy Dolmaire » (Auf den Spuren von Guy Dolmaire) der Theatergruppe « Le Crieur » zur Unterstützung imaginärer Briefe, die von Schülern der 3. Klasse des Collège Guy Dolmaire in Mirecourt verfasst wurden, Treffpunkt: Salle Marie Benoist, delegierte Gemeinde von Bains-les-Bains.

Guy Dolmaire, Abiturient des Monats Juni 1944, war einer der jüngsten Maquisards in Grandrupt-de-Bains. Er wurde deportiert und starb am 5. Februar 1945 unter schrecklichen Umständen im Lager Groß Rosen. Er war 17 Jahre alt.

Kostenlose Termine, keine Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Alle 14.00, passeggiata guidata con commento « SULLE ORME DEI MAQUISARDI DI GRANDRUPT », punto d’incontro davanti al memoriale della macchia.

– Alle 17, spettacolo teatrale « Sulle orme di Guy Dolmaire » della compagnia « Le Crieur », basato su lettere immaginarie scritte dagli studenti del terzo anno della scuola secondaria Guy Dolmaire di Mirecourt, con ritrovo presso la Salle Marie Benoist del comune di Bains-les-Bains.

Guy Dolmaire, diplomatosi nel giugno 1944, era uno dei più giovani membri del maquis di Grandrupt-de-Bains. Fu deportato e morì in circostanze orribili nel campo di Gross Rosen il 5 febbraio 1945. Aveva 17 anni.

Non è richiesta la registrazione.

Espanol :

A las 14:00 h, visita guiada comentada « TRAS LAS HUELLAS DE LOS MAQUISARDES DE GRANDRUPT », punto de encuentro frente al memorial de los maquis.

– A las 17:00 h, representación teatral « Tras las huellas de Guy Dolmaire », a cargo de la compañía « Le Crieur », basada en cartas imaginarias escritas por alumnos de 3er curso del instituto Guy Dolmaire de Mirecourt, punto de encuentro en la Sala Marie Benoist del municipio de Bains-les-Bains.

Guy Dolmaire, que se graduó en junio de 1944, fue uno de los miembros más jóvenes del maquis de Grandrupt-de-Bains. Fue deportado y murió en terribles circunstancias en el campo de Gross Rosen el 5 de febrero de 1945. Tenía 17 años.

No es necesario registrarse.

