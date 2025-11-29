Après-Midi Dégustation à la Ferme VIHIERS Lys-Haut-Layon
Après-Midi Dégustation à la Ferme VIHIERS Lys-Haut-Layon samedi 29 novembre 2025.
Après-Midi Dégustation à la Ferme
VIHIERS La Télachère Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-12-14 18:30:00
Date(s) :
2025-11-29 2025-11-30 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14
La Maison Coraboeuf fête ses 40 ans et ouvre ses portes pendant trois week-ends consécutifs !
Vous découvrirez les spécialités qui ont fait la renommée de la famille Coraboeuf dont le savoir-faire s’est transmis de génération en génération foie gras, confits et plats mijotés, produits frais…
Un vigneron du Haut-Layon sera présent pour accompagner vos dégustations.
Idées cadeaux, paniers garnis. .
VIHIERS La Télachère Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 82 39 coraboeuf.mm@wanadoo.fr
English :
Maison Coraboeuf celebrates its 40th anniversary and opens its doors for three consecutive weekends!
German :
Das Haus Coraboeuf feiert sein 40-jähriges Bestehen und öffnet seine Türen an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden!
Italiano :
La Maison Coraboeuf festeggia il suo 40° anniversario e apre le porte per tre fine settimana consecutivi!
Espanol :
La Maison Coraboeuf celebra su 40 aniversario abriendo sus puertas durante tres fines de semana consecutivos
