Après-Midi Dégustation à la Ferme VIHIERS Lys-Haut-Layon

Après-Midi Dégustation à la Ferme

VIHIERS La Télachère Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-12-14 18:30:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14

La Maison Coraboeuf fête ses 40 ans et ouvre ses portes pendant trois week-ends consécutifs !

Vous découvrirez les spécialités qui ont fait la renommée de la famille Coraboeuf dont le savoir-faire s’est transmis de génération en génération foie gras, confits et plats mijotés, produits frais…

Un vigneron du Haut-Layon sera présent pour accompagner vos dégustations.

Idées cadeaux, paniers garnis. .

VIHIERS La Télachère Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 82 39 coraboeuf.mm@wanadoo.fr

English :

Maison Coraboeuf celebrates its 40th anniversary and opens its doors for three consecutive weekends!

German :

Das Haus Coraboeuf feiert sein 40-jähriges Bestehen und öffnet seine Türen an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden!

Italiano :

La Maison Coraboeuf festeggia il suo 40° anniversario e apre le porte per tre fine settimana consecutivi!

Espanol :

La Maison Coraboeuf celebra su 40 aniversario abriendo sus puertas durante tres fines de semana consecutivos

