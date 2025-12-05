Après-midi dégustation de bières Salle Jules FERRY Lauzun

Après-midi dégustation de bières

Salle Jules FERRY Boulevard de la Sablière Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

L’association Lauzun Ateliers, Création, Découverte vous propose un après-midi dégustations de plus de 10 bières avec la Brasserie de la Sauvegarde. Buvez de façon responsable. Nombre de places limitées. Réservations obligatoires par mail.

L’association Lauzun Ateliers, Création, Découverte vous propose un après-midi dégustations de plus de 10 bières avec la Brasserie de la Sauvegarde. Buvez de façon responsable. Nombre de places limitées. Réservations obligatoires par mail. .

Salle Jules FERRY Boulevard de la Sablière Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine lauzunateliers@gmail.com

English : Après-midi dégustation de bières

The association Lauzun Ateliers, Création, Découverte invites you to an afternoon tasting of over 10 beers with Brasserie de la Sauvegarde. Places are limited. Reservations required by e-mail.

German : Après-midi dégustation de bières

Der Verein Lauzun: Ateliers, Création, Découverte bietet Ihnen einen Nachmittag mit Verkostungen von mehr als 10 Bieren mit der Brasserie de la Sauvegarde an. Anzahl der Plätze begrenzt. Reservierungen sind per E-Mail erforderlich.

Italiano :

L’associazione Lauzun Ateliers, Création, Découverte organizza un pomeriggio di degustazione di oltre 10 birre con la Brasserie de la Sauvegarde. Bevete responsabilmente. Numero limitato di posti. Prenotazione obbligatoria via e-mail.

Espanol : Après-midi dégustation de bières

La asociación Lauzun Ateliers, Création, Découverte le invita a una tarde de degustación de más de 10 cervezas con la Brasserie de la Sauvegarde. Plazas limitadas. Reserva obligatoria por correo electrónico.

L’événement Après-midi dégustation de bières Lauzun a été mis à jour le 2025-11-12 par OT du Pays de Lauzun