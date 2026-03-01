Après-midi des 50 mètres Piscine Lothaire Metz

Après-midi des 50 mètres

Piscine Lothaire 44 rue Lothaire Metz Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

2026-03-08

Le comité directeur et les bénévoles du club Gambetta vous invitent à une compétition amicale des 50 mètres à la piscine Lothaire.

Les adhérents du club, dès 4 ans, sont invités à effectuer une démonstration de nage sur 50 mètres. Les groupes de natation enfants et adultes sont concernés par cette compétition.

Nos plus jeunes nageurs seront accompagnés dans l’eau par des cadres du club, ils auront également la possibilité de prendre du matériel de flottaison. Les familles pourront observer leur enfant depuis les gradins de la piscine.

Un stand de vente de boissons et de crêpes sera disponible dès 14h sur l’espace solarium de la piscine Lothaire. Aucune baignade n’est prévue lors de l’après-midi ! Les enfants mineurs resteront sous la surveillance de leurs parents.

A la fin de cette démonstration, une remise de médailles en présence d’élus de la Ville de Metz sera faite à l’ensemble des participants (vers 16h environ selon le nombre de participants).Tout public

Piscine Lothaire 44 rue Lothaire Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

The Gambetta club’s board of directors and volunteers invite you to a friendly 50-meter competition at the Lothaire pool.

Club members aged 4 and over are invited to take part in a 50-meter swimming demonstration. Both children’s and adult swimming groups are involved in this competition.

Our youngest swimmers will be accompanied in the water by club staff, and will also have the opportunity to take floatation equipment. Families will be able to watch their children from the pool’s bleachers.

A stand selling drinks and crêpes will be available from 2pm onwards in the solarium area of the Lothaire pool. No swimming is planned for the afternoon! Under-age children will remain under their parents’ supervision.

At the end of the demonstration, medals will be awarded to all participants in the presence of elected officials from the City of Metz (around 4pm, depending on the number of participants).

