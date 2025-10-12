Après-midi des contes Église Saint-Laurent Bourgougnague

Après-midi des contes Église Saint-Laurent Bourgougnague dimanche 12 octobre 2025.

Après-midi des contes

Église Saint-Laurent Route de Saint-Laurent Bourgougnague Lot-et-Garonne

À l’occasion d’Octobre Rose, la municipalité et l’association Les Burgondiales Burlesques vous invitent à une après-midi des contes avec Angi et Danielle. Des contes ? Il y en a pour tous les goûts, des contes merveilleux, de malice, de sagesse… à partager sans modération. Réservez avant le 10 octobre. Tous les bénéfices seront versés à la Fondation Bergonié. .

Église Saint-Laurent Route de Saint-Laurent Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 80 43 34 burgondiales.burlesques47@orange.fr

English : Après-midi des contes

For Pink October, the municipality and the association Les Burgondiales Burlesques invite you to an afternoon of storytelling with Angi and Danielle. There’s something for everyone, with tales of wonder and mischief… to be shared without moderation. Book before 10/10. Benefits for Fondation Bergonié.

German : Après-midi des contes

Im Rahmen des Rosa Oktobers laden die Gemeinde und der Verein Les Burgondiales Burlesques Sie zu einem Märchennachmittag mit Angi und Danielle ein. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei, wunderbare Märchen, Schelmengeschichten… die Sie ohne Mäßigung teilen können. Reservieren Sie vor dem 10.10. Erlös für die Bergonié-Stiftung.

Italiano :

Per il mese di ottobre rosa, il Comune e l’associazione Les Burgondiales Burlesques vi invitano a un pomeriggio di narrazione con Angi e Danielle. Ce n’è per tutti i gusti, con racconti di meraviglia e di malizia da condividere senza moderazione. Prenotate entro il 10/10. Benefici per la Fondation Bergonié.

Espanol : Après-midi des contes

Para el Octubre Rosa, el ayuntamiento y la asociación Les Burgondiales Burlesques le invitan a una tarde de cuentacuentos con Angi y Danielle. Hay para todos los gustos, con cuentos de maravillas y travesuras para compartir sin moderación. Reserva antes del 10/10. A beneficio de la Fundación Bergonié.

