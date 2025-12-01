Après-midi des enfants Saumur
Après-midi des enfants Saumur mercredi 10 décembre 2025.
Après-midi des enfants
Cour d’honneur de l’hôtel de Ville Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 14:00:00
fin : 2025-12-10 17:00:00
Date(s) :
2025-12-10
Avis à tous les petits lutins de Saumur l’après-midi de rêve vous attend !
Effervescences sort le grand jeu pour les enfants. Au programme des tours de manège (sans avoir à négocier avec les parents !), un goûter offert (parce qu’un après-midi sans gourmandises, ce n’est pas Noël), et cerise sur le sapin, la venue du Père Noël en personne ! Ajoutez à cela des ateliers créatifs pour laisser libre cours à vos talents d’artiste, du maquillage pour se transformer en lutin ou en reine des neiges, et un photomaton pour immortaliser le tout. Et le meilleur ? C’est 100% gratuit !
PRECISIONS HORAIRES
Mercredi 10 décembre 2025 de 14h à 17h. .
Cour d’honneur de l’hôtel de Ville Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr
English :
To all the little elves of Saumur: a dream afternoon awaits you!
L’événement Après-midi des enfants Saumur a été mis à jour le 2025-12-04 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME