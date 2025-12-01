Après-midi des enfants Saumur

Après-midi des enfants

Cour d'honneur de l'hôtel de Ville Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-12-10 14:00:00

fin : 2025-12-10 17:00:00

2025-12-10

Avis à tous les petits lutins de Saumur l’après-midi de rêve vous attend !

Effervescences sort le grand jeu pour les enfants. Au programme des tours de manège (sans avoir à négocier avec les parents !), un goûter offert (parce qu’un après-midi sans gourmandises, ce n’est pas Noël), et cerise sur le sapin, la venue du Père Noël en personne ! Ajoutez à cela des ateliers créatifs pour laisser libre cours à vos talents d’artiste, du maquillage pour se transformer en lutin ou en reine des neiges, et un photomaton pour immortaliser le tout. Et le meilleur ? C’est 100% gratuit !

Mercredi 10 décembre 2025 de 14h à 17h. .

Cour d'honneur de l'hôtel de Ville Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

To all the little elves of Saumur: a dream afternoon awaits you!

