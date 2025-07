Après-midi dessin et peinture à l’Abbaye Radepont

Après-midi dessin et peinture à l’Abbaye Radepont mercredi 23 juillet 2025.

Après-midi dessin et peinture à l’Abbaye

D714 Radepont Eure

Début : 2025-07-23 14:00:00

fin : 2025-07-23 18:30:00

2025-07-23

Dans le cadre de l’exposition Les Racines du Monde , avec Françoise Baron du 16 juillet au 17 août, Pascal Girard, graveur, organise une après-midi dessin et peinture dans le très bel environnement de l’abbaye.

Prenez votre chevalet vos peintures et vos pinceaux et venez exprimer votre talent !

Tarif réduit (5 €) pour les artistes participants. Tarifs habituels pour les visiteurs, incluant la visite libre de l’abbaye et des jardins monastiques.

D714 Radepont 27380 Eure Normandie +33 6 86 08 04 67 fontaine-guerard@orange.fr

English : Après-midi dessin et peinture à l’Abbaye

As part of the exhibition « Les Racines du Monde », with Françoise Baron, from July 16 to August 17, Pascal Girard, engraver, is organizing an afternoon of drawing and painting in the beautiful surroundings of the abbey.

Grab your easel, paints and brushes and come and express your talent!

Reduced rate (5?) for participating artists. Regular visitor rates, including free tour of the abbey and monastic gardens.

German :

Im Rahmen der Ausstellung « Les Racines du Monde » mit Françoise Baron vom 16. Juli bis 17. August organisiert der Graveur Pascal Girard einen Zeichen- und Malnachmittag in der schönen Umgebung der Abtei.

Schnappen Sie sich Ihre Staffelei, Ihre Farben und Ihre Pinsel und bringen Sie Ihr Talent zum Ausdruck!

Ermäßigter Tarif (5 ?) für die teilnehmenden Künstler. Normale Eintrittspreise für Besucher, einschließlich der freien Besichtigung der Abtei und der Klostergärten.

Italiano :

Nell’ambito della mostra « Les Racines du Monde », con Françoise Baron dal 16 luglio al 17 agosto, Pascal Girard, incisore, organizza un pomeriggio di disegno e pittura nella splendida cornice dell’abbazia.

Prendete cavalletto, colori e pennelli e venite a esprimere il vostro talento!

Tariffa ridotta (5?) per gli artisti partecipanti. Tariffe normali per i visitatori, compresa la visita gratuita dell’abbazia e dei giardini monastici.

Espanol :

En el marco de la exposición « Les Racines du Monde », con Françoise Baron del 16 de julio al 17 de agosto, Pascal Girard, grabador, organiza una tarde de dibujo y pintura en el bello entorno de la abadía.

Coja su caballete, pinturas y pinceles y venga a expresar su talento

Tarifa reducida (5?) para los artistas participantes. Tarifas normales para visitantes, incluida la visita gratuita de la abadía y los jardines monásticos.

