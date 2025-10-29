Après-midi d’Halloween Rue de la Ville Chérel Caulnes

Après-midi d’Halloween Rue de la Ville Chérel Caulnes mercredi 29 octobre 2025.

Après-midi d’Halloween

Rue de la Ville Chérel Médiathèque Caulnes Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-10-29 16:30:00

Date(s) :

2025-10-29

Atelier Bricolage et Cinéma

Pour la première fois, l’équipe de la Médiathèque te propose un après-midi bricolage d’Halloween suivi d’un petit moment de détente devant un film surprise…

L’après-midi se finira une goûter et par une séance de lectures d’histoires pour faire peur… Tu peux venir déguisé ! .

Rue de la Ville Chérel Médiathèque Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 83 22

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Après-midi d’Halloween Caulnes a été mis à jour le 2025-10-16 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme