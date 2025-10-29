Après-midi d’Halloween Rue de la Ville Chérel Caulnes
Rue de la Ville Chérel Médiathèque Caulnes Côtes-d’Armor
Atelier Bricolage et Cinéma
Pour la première fois, l’équipe de la Médiathèque te propose un après-midi bricolage d’Halloween suivi d’un petit moment de détente devant un film surprise…
L’après-midi se finira une goûter et par une séance de lectures d’histoires pour faire peur… Tu peux venir déguisé ! .
Rue de la Ville Chérel Médiathèque Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 83 22
