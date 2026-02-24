Après-midi Dictée Châtillon-Coligny
2 Place Coligny Châtillon-Coligny Loiret
Après-midi Dictée pour petits et grands, ouvert à tous à la salle Humbert-Bajout (mairie). Dictée intergénérationnelle, buvette et pâtisseries. Organisé par Encore plus Loing. .
2 Place Coligny Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire encoreplusloing.association@laposte.net
English :
Game festival and giant dictation as part of Ozélir festival
