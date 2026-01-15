Après-midi dinosaures Chez Tatie Granville
Après-midi dinosaures Chez Tatie Granville vendredi 27 février 2026.
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Début : 2026-02-27 16:00:00
fin : 2026-02-27 18:00:00
2026-02-27
Viens t’amuser chez Tatie sur le thème des dinosaures.
Jeux, activités et goûter.
Tu peux venir déguisé.e !
Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
