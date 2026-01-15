Après-midi dinosaures Chez Tatie Granville

Après-midi dinosaures

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Début : 2026-02-27 16:00:00

fin : 2026-02-27 18:00:00

Viens t’amuser chez Tatie sur le thème des dinosaures.

Jeux, activités et goûter.

Tu peux venir déguisé.e !

Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

