Après-midi du jeu vidéo et du retrogaming Boulay-Moselle
Après-midi du jeu vidéo et du retrogaming Boulay-Moselle dimanche 1 février 2026.
Après-midi du jeu vidéo et du retrogaming
Route de bouzonville Boulay-Moselle Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-01 13:00:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
Date(s) :
2026-02-01
Venez vivre un véritable voyage dans l’univers vidéoludique. Retrouvez divers espaces entièrement installés et animés par la société SVA avec différentes plateformes à thèmes sports, famille, rétrogaming, VR…
Préinscription obligatoire.Tout public
5 .
Route de bouzonville Boulay-Moselle 57220 Moselle Grand Est +33 3 87 79 18 31 culture@boulay-moselle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and experience a real journey into the world of video games. SVA will set up and run various themed areas: sports, family, retrogaming, VR…
Pre-registration required.
L’événement Après-midi du jeu vidéo et du retrogaming Boulay-Moselle a été mis à jour le 2026-01-13 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE