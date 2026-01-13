Après-midi du jeu vidéo et du retrogaming

Boulay-Moselle Moselle

Dimanche 2026-02-01 13:00:00

2026-02-01 18:00:00

2026-02-01

Venez vivre un véritable voyage dans l’univers vidéoludique. Retrouvez divers espaces entièrement installés et animés par la société SVA avec différentes plateformes à thèmes sports, famille, rétrogaming, VR…

Préinscription obligatoire.Tout public

Route de bouzonville Boulay-Moselle 57220 Moselle Grand Est +33 3 87 79 18 31 culture@boulay-moselle.fr

Come and experience a real journey into the world of video games. SVA will set up and run various themed areas: sports, family, retrogaming, VR…

Pre-registration required.

