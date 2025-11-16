Après-midi Échec’rochet’ricot Remilly-en-Montagne

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Après-midi Échec’rochet’ricot

15 Grande Rue Remilly-en-Montagne Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-11-16 15:00:00
2025-11-16

Philibert le ver de terre (en photo) et la Chassignole vous attendent le 16 novembre à partir de 15h, pour un après-midi Echec’rochet’ricot dans la salle des mariages de Remilly-en-Montagne. Apportez vos travaux d’aiguille en cours, vos jeux de société, vos tartes et gâteaux pour un après-midi d’hiver au chaud. Crochets, aiguilles et laine seront à disposition pour les débutant.e.s.
En photo: Philibert le ver de terre, mascotte de la commune, crocheté par Valérie, crocheteuse remilloise.   .

15 Grande Rue Remilly-en-Montagne 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   assochassignole@gmail.com

