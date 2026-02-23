Après-midi éco-volontaire sur Bréquigny Les Almadies Rennes
Après-midi éco-volontaire sur Bréquigny Les Almadies Rennes Mercredi 4 mars, 14h30 Ille-et-Vilaine
Libre d’accès, gratuit, matériel fourni, collation offerte.
Nous vous proposons une action à but éducatif et ludique que ce soit seul.e, en famille, ou entre ami.es !
Les habitant.es du quartier Bréquigny nettoient l’environnement dans lequel nous vivons au quotidien.. ** **
Malgré les nettoyages quotidiens de la ville, un coup de pouce sera le bienvenu ! ** **
**Rejoignez-nous !**
**aux Almadies, le mercredi 04 mars 2026 de 14h30 à 17h00.**
Venez nous aider à lutter contre la pollution de nos déchets et passons un bon moment.
Nous sommes très pressés de vous rencontrer à l’occasion de cette action. Habitant.es du quartier, ou pas, vous pouvez vous inscrire, via le site de l’association Benenova
**À bientôt ! **
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-04T14:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-04T17:00:00.000+01:00
https://www.benenova.fr/missions/ramassage-de-dechets-a-brequigny-36
Les Almadies 12 rue de Suède 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine