Après-midi éco-volontaire sur Bréquigny Les Almadies Rennes Mercredi 4 mars, 14h30 Ille-et-Vilaine

Libre d’accès, gratuit, matériel fourni, collation offerte.

Nous vous proposons une action à but éducatif et ludique que ce soit seul.e, en famille, ou entre ami.es !

Les habitant.es du quartier Bréquigny nettoient l’environnement dans lequel nous vivons au quotidien.. ** **

Malgré les nettoyages quotidiens de la ville, un coup de pouce sera le bienvenu ! ** **

**Rejoignez-nous !**

**aux Almadies, le mercredi 04 mars 2026 de 14h30 à 17h00.**

Venez nous aider à lutter contre la pollution de nos déchets et passons un bon moment.

Nous sommes très pressés de vous rencontrer à l’occasion de cette action. Habitant.es du quartier, ou pas, vous pouvez vous inscrire, via le site de l’association Benenova

**À bientôt ! **

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-04T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-04T17:00:00.000+01:00

https://www.benenova.fr/missions/ramassage-de-dechets-a-brequigny-36

Les Almadies 12 rue de Suède 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



